Torna la Farfalla d’oro. Ecco tutti i bambini in gara

Fervono i preparativi per ‘La Farfalla d’Oro’, rassegna canora per bambini, che si svolgerà il 5 gennaio, con inizio alle 21, nel teatro Serpente Aureo di Offida e al quale è abbinato il premio simpatia promosso dal Resto del Carlino. L’evento, giunto alla 31ª edizione, è stato organizzato dal Comitato ‘La Farfalla d’Oro’, presieduto da Sabina Premici in collaborazione con l’amministrazione comunale di Offida, la Pro Loco, l’Istituto musicale ‘Giuseppe Sieber’ ed il corpo bandistico ‘Città di Offida’. Ecco i nomi dei cantanti in erba, che si avvicenderanno sul palcoscenico del teatro: Ginevra Lattanzi di Colli che si esibirà con ‘il Panda con le ali’, Sofia Di Gennaro di Mosciano Sant’Angelo con ‘L’orso con il ghiacciolo’, Anita Maria Salustio’ di Castel di Lama ‘Mille fragole’, Aylen Cameli di Offida ‘Ei-cer-ca-to’, Carlotta Pasquali di Offida con ‘Il Mondo alla rovescia’, Diego Pulcini di Ascoli Piceno ‘Mettiamo su la band’, Yasmine Manai di San Benedetto ‘Mambo Rimambo’, Nicoletta Merlonghi di Castel di Lama ‘Ali di carta’, Alessandro Massi di San Benedetto ‘Il maglione’, Nicole Albanesi di Caste di Lama ‘Ci sarà un po’ di voi’. I bambini che comporranno il coro della Farfalla d’Oro, diretto dalla maestra Monica Longo sono: Angelica Gonzalez Paz, Francesca Carosi, Flora Mariano, Roberto Di Nicolò, Chiara Peroni, Matteo Iezzi, Daniele Iezzi, Nicole Monne, Noemi Monne, Giorgia Peroni, Stefano Maria Lupi, Marta Lupi, Anna Lupi, Valerio Laudadio ed Enrico Sabatini. Collaboreranno con il coro i vocalist Antonella Ciabattoni, Gaia Mozzoni, Camilla Maroni e Andrea Marinelli. Tutti i brani saranno eseguiti rigorosamente dal vivo, caratteristica peculiare della manifestazione, dall’orchestra composta da Silvia Premici (tastiere), Vittorio Paolini (chitarra), Giancarlo Premici (chitarra), Sergio Grandoni (batteria), Umberto Svizzeri (percussioni), Fabio Vesperini (basso), Giorgio Ciabattoni (tromba) e Luca Vesperini (trombone). La serata sarà presentata da Marica Cataldi e Mauro Moretti. Ad intrattenere la serata ci saranno Mago Pierre, i clown dottori dell’associazione ‘Il Sole di Giorgia’ (associazione che si occupa dell’aiuto economico e psicologico dei bambini che si trovano negli ospedali e delle loro famiglie). Sarà inoltre consegnato il Premio ‘La Farfalla d’Autore’ all’attore ascolano Andrea di Luigi. Il ricavato della serata sarà devoluto all’ associazione ‘Il Sole di Giorgia’ e all’AVIS sezione di Offida. La prevendita dei biglietti è presso il negozio Monja’ S Shop, in via Corso Serpente Aureo a partire dal 28 dicembre.