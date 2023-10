Torna la fiera con 150 ambulanti e 20 espositori

Si terrà domani, dalle 8 del mattino fino alle 20, la fiera di Pagliare. Nella frazione saranno presenti almeno 150 ambulanti e 20 espositori provenienti delle province marchigiane, ma anche dalle regioni del Centro Italia. Le bancarella si snoderanno lungo le strade principali del paese, a partire dalla rotatoria sulla strada Salaria sino all’altra rotatoria in zona artigianale, occupando anche le vie secondarie, piazza Kennedy, piazza Marini. I settori merceologi interessati sono artigianato, gastronomia, prodotti tipici, abbigliamento, zootecnia, musica, piante e fiori e fonti energetiche rinnovabili. La fiera negli anni scorsi ha fatto sempre registrare una buona affluenza e tanti affari. Ci sarà anche una parentesi dedicata all’arte: durante la manifestazioni infatti le maestre d’arte Daniela Carolina Piunti e Adelaide Natali dipingeranno, in via Vittorio Emanuele 10, una panchina.