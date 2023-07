Torna la Marguttiana d'Arte, Esposizione a Cielo Aperto per Pittori, Scultori e Fotografi

Torna la marguttiana d’arte di rua delle Stelle. L’appuntamento è per domenica e l’invito, come consuetudine vuole, è rivolto a pittori, scultori, ceramisti, fotografi e disegnatori per la tradizionale esposizione a cielo aperto delle opere. Organizzata dal Festival dei due parchi, la partecipazione alla marguttiana è aperta a tutte le forme e tecniche artistiche, fermo restando l’obbligo di esporre opere di propria produzione. Il regolamento è disponibile su www.festivaldeidueparchi.it. Il tema dell’esposizione è libero, anche se particolarmente gradita è la mostra di opere aventi ad oggetto la sostenibilità ambientale, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, l’agenda 2023 per lo sviluppo sostenibile e i suoi 17 obiettivi. Scheda disponibile sul sito del Festival dei due parchi. Adesioni entro oggi. Info: 0736250818.