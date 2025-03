Torna la mostra di modellismo

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 2000 visitatori, l’Amministrazione di Cupra, la Pro Loco e l’associazione C.A.M. Amici Modellismo stanno lavorando all’organizzazione della XXIII edizione della mostra di modellismo statico Osvaldo Massarenti. Grazie alla partecipazione di espositori e appassionati, la mostra si è affermata per l’altissima qualità e quantità dei modellini proposti. L’entusiasmo del pubblico ha permesso di rendere la mostra sempre più un appuntamento immancabile per gli appassionati del settore e per i curiosi. L’edizione 2025 si terrà presso la Sala Polivalente in Viale Romita a Cupra Marittima dal 24 luglio al 5 agosto. Si invita chiunque desideri esporre i propri modelli a contattare telefonicamente il numero 348 2256921 (Alessandro) per essere inserito tra gli espositori. L’esposizione è gratuita.