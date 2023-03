Sabato, alle 21, nel teatro Serpente Aureo di Offida torna la Notte delle M’rett’. Nonostante siamo già da alcuni giorni nel periodo di Quaresima, il programma carnascialesco non si è ancora concluso. Torna un importante appuntamento con il Carnevale storico, le M’erett’ secondo il dialetto offidano rappresenta la mascherina, durante la serata verranno premiate le maschere più belle del Carnevale 2023. Le categorie saranno:

simpatia, coreografia, eleganza, originalità, piazza e M’retta migliore in assoluto. Per ognuna di esse verranno indicate tre nomination. Il presentatore della serata sarà come da tradizione Luca Sestili, la serata sarà caratterizzata da musica live, ospite sarà Andrea Paris. La giuria è al lavoro. Gli organizzatori promettono una serata piena di suspence e allegria".