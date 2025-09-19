Torna ’La Palma d’Oro’

Si prospetta con degli appuntamenti imperdibili, tutti ad ingresso gratuito, il 9° Concorso Pianistico Internazionale ’La Palma d’Oro’, in programma al Teatro Concordia dal 26 al 28 settembre, con il patrocinio e il sostegno del comune. "Si conferma tra le manifestazioni musicali di maggior rilievo nel panorama italiano e internazionale, contribuendo a portare San Benedetto in un circuito di livello" ha detto l’assessore alla Cultura Lia Sebastiani. "Ha registrato il numero massimo di 50 partecipanti, provenienti da oltre 20 Paesi, – ha detto, soddisfatto il patron Simone Cannelli, – tra cui Giappone, Corea del Sud, Cina, Russia, Francia, Regno Unito, Svizzera, Romania, Belgio, Colombia, Messico, Israele, Ucraina e Georgia. Particolarmente significativa è la presenza di candidati dal Giappone e dalla Corea del Sud, a testimonianza del crescente interesse verso l’Italia e le sue offerte culturali". Direttore artistico è il maestro Lorenzo di Bella, vincitore del Concorso Pianistico Internazionale ’Horowitz’ di Kiev, che anche per questa edizione ha nominato una giuria di prestigio: il presidente Yuri Bogdanov (Russia), Nicolas Bringuier (Francia), Shiran Wang (Cina), Michele Rossetti (Italia). "La prossima settimana accenderemo i riflettori sulla manifestazione e la partecipazione di così tanti concorrenti, provenienti da tutto il mondo sono il segno dell’interesse per il concorso".

Stefania Mezzina