CronacaTorna ’La Palma d’Oro’
19 set 2025
ANNA MEZZINA
Cronaca
Torna ’La Palma d’Oro’

Tutto pronto per il concorso pianistico internazionale al teatro Concordia

Si prospetta con degli appuntamenti imperdibili, tutti ad ingresso gratuito, il 9° Concorso Pianistico Internazionale ’La Palma d’Oro’, in programma al Teatro Concordia dal 26 al 28 settembre, con il patrocinio e il sostegno del comune. "Si conferma tra le manifestazioni musicali di maggior rilievo nel panorama italiano e internazionale, contribuendo a portare San Benedetto in un circuito di livello" ha detto l’assessore alla Cultura Lia Sebastiani. "Ha registrato il numero massimo di 50 partecipanti, provenienti da oltre 20 Paesi, – ha detto, soddisfatto il patron Simone Cannelli, – tra cui Giappone, Corea del Sud, Cina, Russia, Francia, Regno Unito, Svizzera, Romania, Belgio, Colombia, Messico, Israele, Ucraina e Georgia. Particolarmente significativa è la presenza di candidati dal Giappone e dalla Corea del Sud, a testimonianza del crescente interesse verso l’Italia e le sue offerte culturali". Direttore artistico è il maestro Lorenzo di Bella, vincitore del Concorso Pianistico Internazionale ’Horowitz’ di Kiev, che anche per questa edizione ha nominato una giuria di prestigio: il presidente Yuri Bogdanov (Russia), Nicolas Bringuier (Francia), Shiran Wang (Cina), Michele Rossetti (Italia). "La prossima settimana accenderemo i riflettori sulla manifestazione e la partecipazione di così tanti concorrenti, provenienti da tutto il mondo sono il segno dell’interesse per il concorso".

Stefania Mezzina

