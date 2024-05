Torna la paura, tentato furto in una villetta di Spinetoli

Nottata di paura in via Palazzi a Spinetoli. L’allarme è scattato nella notte tra mercoledì e giovedì, alcune persone hanno notato degli strani individui che armeggiavano sulla strada e poi nei pressi di alcune abitazioni. I ladri dopo aver scavalcato la recinzione, che protegge una villetta, hanno cercato di scardinare una finestra. All’interno della casa c’erano i proprietari, che stavano dormendo e non si erano accorti di nulla. Per fortuna i ladri non sono riusciti nel loro intento. Solo all’indomani, al loro risveglio i proprietari si sono accorti di alcuni attrezzi da scasso abbandonati nel giardino e del tentativo di scardinare la porta finestra. Altre segnalazioni sono giunte dalle case vicine, dove i ladri hanno cercato, nella stessa notte, di entrare. Questi episodi hanno fatto ripiombare i residenti di Spinetoli nella paura. Nei mesi scorsi infatti i ladri hanno messo letteralmente a ferro e fuoco il piccolo paese, dove si sono registrati diversi furti in abitazione, i cittadini hanno cercato di organizzarsi, ma molti colpi sono andati a segno racimolando anche importanti bottini.