Torna la pista di ghiaccio. Ci sarà un arco luminoso

Verrà inaugurato domenica 1° dicembre il Villaggio di natale in Piazza Arringo. Al termine dell’avviso di gara redatto dal Comune finalizzato all’acquisizione di un progetto per l’ideazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative durante tutte le festività, dall’inizio di dicembre fino all’Epifania, è stata l’associazione ‘Sportis Life’ di Roccaraso, in provincia dell’Aquila, ad aggiudicarsi l’incarico, valido per 3 anni con opzione per il quarto, a fronte di quattro proposte complessive pervenute. Anche quest’anno piazza Arringo accoglierà un villaggio natalizio nel segno della tradizione, ma con la novità di un arco luminoso che andrà ad arricchire l’immagine della pista di pattinaggio. Secondo quanto già indicato nel bando comunale, l’allestimento e il disallestimento del villaggio di Natale dovranno deve essere effettuati entro il periodo dal 13 novembre al 17 gennaio. Dalle ore 15 di ieri fino alle ore 24 del 17 gennaio 2025, l’utilizzo del suolo pubblico di Piazza Arringo a cura dell’organizzatore, sarà utilizzato per l’allestimento di tutte le strutture necessarie all’attivazione dell’evento. Per la data del 17 gennaio 2025 dovranno essere completate tutte le operazioni di rimozioni dell’occupazione. Per cofinanziare il progetto del villaggio natalizio, che prevede un costo di circa 70.000 euro, l’Arengo, come già indicato nell’avviso pubblico, concederà un contributo annuale di 10.000 euro per tre anni, con eventuale possibilità di aggiungere un’altra annualità. Il progetto presentato dall’associazione ‘SportIs Life’ prevede ovviamente il posizionamento, sulla piazza delle tradizionali casette in legno dedicate al mercatino per la vendita di prodotti tipici natalizi e della tradizione enogastronomica e artigianale locale, oltre all’installazione dell’immancabile pista di pattinaggio su ghiaccio con servizio di noleggio pattini, biglietteria e quant’altro necessario per il corretto funzionamento dell’impianto, che ogni anno attrae numerosi giovani.

La novità sarà costituita dal fatto che la pista sarà decorata con un arco luminoso. Sempre in piazza Arringo saranno posizionati due alberi di Natale con addobbi tradizionali e illuminazione. Inoltre, si organizzeranno attività a tema con le festività per vivacizzare il villaggio. Confermato anche l’evento ormai canonico dello spettacolo in piazza del Popolo nella giornata dell’Epifania, con la tradizionale ‘Discesa della Befana’ dal Palazzo dei Capitani per poi distribuire calze-dono ai bambini presenti. Previsto anche uno spettacolo con acrobati, giocolieri e cantanti.