Torna la Serie A di torball e, dopo tre anni, la disciplina per ragazzi ciechi e ipovedenti fa di nuovo tappa sotto le cento torri, tra sabato e domenica. Era il settembre del 2020, infatti, quando la ‘Picena non vedenti’ aveva organizzato in città un weekend di campionato: si trattava delle ultime giornate di Serie B, con la squadra ascolana che vinse il torneo e fu promossa in massima serie. Il presidente Marco Piergallini: "Un torneo che è un grande orgoglio per la società e una bella vetrina per la città". Gli fa eco l’allenatore Giovanni Palumbieri. "Speriamo di fare una bella figura sul campo, dove cercheremo di fare punti per la salvezza. Ringrazio la Fispic e il comitato italiano paralimpico che ci danno la possibilità di organizzare le giornate di campionato ad Ascoli, oltre ai nostri sponsor Fainplast, Geta e Maxy Melt". Alle gare, in contemporanea con Teramo, al palazzetto di Monterocco, prenderanno parte formazioni da Bolzano, Scicli, Augusta ed Enna.

Matteo Porfiri