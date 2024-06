Torna la spiaggia accessibile a tutti. Da domani disponibili le sedie ’job’

Tornano operativi da sabato la spiaggia libera ad alta accessibilità sul Lungomare De Gasperi di Grottammare e il servizio di prenotazione delle sedie ’job’ e ’sole mare’ su tutto il litorale cittadino, previsti nel progetto ’Il mare di tutti per tutti’. Dal 2022, il comune ha reso più inclusiva l’accoglienza in spiaggia, prevedendo in uno spazio dell’arenile pubblico misure dedicate anche all’ospitalità delle persone con disabilità. Dallo scorso anno, la spiaggia ad alta accessibilità ’Giuseppe Greco’ è gestita dalla Croce Rossa Italiana presso la concessione numero 3 (Lungomare sud). A supporto della spiaggia, attrezzata, grazie all’impresa sociale Comete, con ombrelloni di grandi dimensioni, sedie lettini, docce e passerella fino alla riva, c’è la struttura della ex guardia medica, oggi presidio dei vigili del fuoco, dotata di ambienti di servizio. La spiaggia ad alta accessibilità ha integrato un servizio consolidato dell’estate cittadina (è attivo da 6 anni a cura della Misericordia Grottammare) che è quello della disponibilità di particolari carrozzine che permettono di muoversi agevolmente sull’arenile e di fare il bagno in mare in totale sicurezza. Il servizio è gratuito, è dedicato alle persone con disabilità permanente o temporanea. Per utilizzarlo, basta prenotarsi almeno 24 ore prima dell’accesso in spiaggia al numero 328.6398055: i volontari della Misericordia consegneranno la carrozzina in qualsiasi punto concordato del litorale grottammarese. Da tempo, tutte le spiagge libere di Grottammare sono dotate di passerelle per raggiungere più facilmente la battigia e di docce accessibili. In queste ore, la squadra esterna del servizio Manutenzione sta ultimando l’allestimento per la stagione balneare 2024. Tali servizi concorrono al mantenimento del titolo di Comune Bandiera Lilla di cui la Città di Grottammare si fregia dal 2019.

Ma. Ie.