Torna l’Ama Festival. Doppia giornata di eventi:: "Condivisione e speranza"

Tutto è pronto per l’Ama Festival, il tradizionale evento promosso dalla cooperativa Sociale Ama Aquilone, in programma il 5 e 6 luglio, nella splendida cornice di Casa Ama, incastonata nelle colline di Contrada Collecchio, a Castel di Lama. A presentare l’evento è stata la presidente Mariapaola Modestini, che ha spiegato come Il festival è un omaggio al fondatore Francesco Cicchi, scomparso prematuramente nel 2024, e alla sua visione di una cooperativa aperta, innovativa e radicata nel territorio. Un uomo che ha creduto fermamente in questo progetto. "Anche quest’anno la manifestazione rappresenterà un momento di condivisione, aprendo la Comunità Terapeutica Casa Ama alla partecipazione attiva del pubblico. L’edizione 2025 si presenta con il titolo evocativo ‘Ultreia – Continuate il viaggio’, richiamo al saluto dei pellegrini lungo il Cammino di Santiago, ma anche esortazione simbolica alla speranza, alla condivisione e alla rinascita". Il programma è stato presentato da Riccardo Cicchi: "Sabato 5 luglio, alle 21.30, sarà il teatro ad aprire la manifestazione con ‘L’importante è capirsi’, performance realizzata dagli ospiti di Casa La Navicella. A seguire, andrà in scena lo spettacolo ‘Da questo giardino si vede il mare 3’, frutto del laboratorio teatrale degli ospiti di Casa Aquilone. Entrambe le rappresentazioni sono il risultato del lavoro artistico condotto con Alessandra Lazzarini ed Emilio Iuliani, e testimoniano la forza espressiva e rigenerativa del teatro come strumento terapeutico. Domenica 6 luglio si aprirà alle 16.45 con i saluti istituzionali. Alle 17.30 si terrà l’incontro Il valore del cammino, con Miriam Giovanzana, direttrice di Terra Nuova, introdotta dal giornalista e saggista Giuseppe Frangi. Un momento di riflessione sul camminare come metafora di cambiamento, accoglienza e trasformazione personale. Alle 18.15 sarà celebrata la Cerimonia delle Dimissioni degli ospiti delle Case Ama Aquilone: un passaggio emozionante, che segna la conclusione del percorso terapeutico all’interno delle strutture della cooperativa. A seguire, dalle 19.30, si aprirà l’area ristoro nella Bio Fattoria Sociale Ama Terra, progetto di agroterapia, che unisce produzione agricola biologica e inclusione lavorativa. In chiusura, alle 21.30, spazio alla musica e alla poesia con lo spettacolo ‘È stato un tempo il mondo’, che vedrà sul palco Ginevra Di Marco, Franco Arminio, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Un intreccio di parole e suoni che celebra la bellezza delle relazioni e della memoria condivisa. Nel corso della giornata di domenica 6 luglio sarà presente un banchetto informativo di Unicef ed Emergency".

Maria Grazia Lappa