Torna "L’incantaPiazza", kermesse per bambini

Per il quarto anno consecutivo piazza dell’Unità a Centobuchi, come per magia, si trasforma ne "L’incantaPiazza", kermesse per bambini e ragazzi curata dal Mago Kiko e animata dai migliori maghi del centro Italia. Durante ciascun turno del centro estivo, oltre alle classiche attività gestite dalla cooperativa Pagefha, si sono, infatti, tenuti laboratori artistici nei quali bambini e i ragazzi hanno imparato le basi della giocoleria e delle arti circensi con i maghi Fabiano e Soraika, a realizzare le bolle con il Mago Kiko, si sono cimentati in laboratori di clowneria con il clown Zeppola e i clown di corsia e hanno costruito strumenti magici con il mago Loran, oltre a sperimentare e costruire un vero e proprio spettacolo di magia. Domani a Centobuchi i partecipanti dei centri estivi metteranno in scena questo spettacolo, a cui seguiranno lo show di illusioni e percezioni ottiche di Lorenzo Berdini, presidente club magico prestigiatori fermano e l’esibizione di Mago Kiko con le sue fantastiche bolle. "L’incantaPiazza" è un evento ad ingresso gratuito con inizio alle ore 21. A presentare l’iniziativa sarà Luca Ciarpella.