Torna lo show della banda

Domani alle 18, sull’onda del successo ottenuto nel Gran Galà del 1 gennaio, torna in scena all’Auditorium Parco Rio di Acquasanta Terme, il gruppo bandistico Luigi Sabatini con uno straordinario concerto lirico. Se nel precedente incontro vivacizzato dai ballerini Francesca Spina e Filippo Carosi, si erano esibiti coi musicanti, i cantanti lirici Bibiana Cursi e Roberto Cruciani, questa volta protagonista della serata, sarà la soprano Tania Marchetti accompagnata al pianoforte sempre dal maestro Giuseppe Massimo Sabatini. Come per il Gran Galà anche questo evento rientra nel pacchetto delle celebrazioni ufficiali per i 150 anni dalla nascita della mitica banda. Da sempre le Bande hanno una importanza storica per i paesi omonimi di cui sottolineano e rafforzano l’identità e oggi più che mai, contro la fluidità dei valori, c’è bisogno di queste istituzioni per mantenere vivi ideali e soprattutto tradizioni in senso stretto , come passaggio di consegne generazionali. La città di Acquasanta Terme di romane origini e sempre combattente in prima linea, nel corso dei secoli, non poteva esserne priva. La Banda Luigi Sabatini nata intorno agli anni ‘40, è voce e simbolo di un paese segnato da eventi di sangue e di gloria, di sofferenza e di coraggio. Non a caso, nell’intento di una continuità tra presente e passato, il Concerto supportato dall’amministrazione comunale, si svolge in una struttura moderna.

Franca Maroni