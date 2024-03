Torna lo spettro delle polveri sottili

Lo spettro delle polveri sottili fa di nuovo capolino in riviera: nei primi due mesi del 2024, il numero di sforamenti delle Pm10 è già superiore a quello dell’anno scorso. Il mese orribile è febbraio, come si evince dai dati disponibili sul portale Arpam, che finora ha collezionato ben cinque sforamenti, cui devono aggiungersi i due di gennaio: nei 12 mesi del 2023, invece, se ne erano totalizzati solo sei. Cosa sono le Pm10? Si tratta di particolato atmosferico, ovvero una miscela di particelle solide e liquide che, a causa della loro forma, densità e dimensione, può rimanere sospesa in aria per un periodo di tempo non trascurabile. Un inquinante a tutti gli effetti, per cui il decreto legislativo 155 del 2010 prescrive l’obbligo di monitoraggio, e ne fissa i valori limite, nonché i livelli critici e le soglie di allarme. Per il Pm10, in particolare, la concentrazione media giornaliera di 50 µg per metro cubo può essere superata fino a 35 volte l’anno. Insomma, San Benedetto è ancora ben lontana dal vero e proprio allarme. Tuttavia, se dovesse mantenere questa media di sforamenti – finora, oltre tre al mese – il triste primato potrebbe essere raggiunto. È chiaro che al momento si tratta solo di scenari ipotetici, ma è altrettanto palese che le istituzioni, in primis regione e comune, dovrebbero mettere in campo delle misure in grado di scongiurare le eventualità più indesiderate. A rendersi conto di questa situazione è stato il circolo ‘Lu Cucale’ di Legambiente, da tempo attivo sulla tematica, come anche su quella della qualità delle acque. Come intervenire? Risulta difficile credere che il problema possa essere risolto adeguatamente nel breve periodo. Il punto è che San Benedetto è una città dall’altissima densità abitativa, con servizi insufficienti rispetto alla popolazione che ospita.

A produrre buona parte degli inquinanti sono i veicoli motorizzati, e se questi quotidianamente stazionano indefinitamente accesi per le strade della città, proprio per l’assenza di valide alternative viarie, il problema può dirsi strutturale. L’unica soluzione, forse, risiede nella pianificazione di una nuova viabilità che riduca progressivamente l’utilizzo di automobili, moto e mezzi pesanti, in favore del trasporto pubblico e della cosiddetta ‘mobilità dolce’. Sembra essere questo lo scopo del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) che il comune ha da poco commissionato ad un pool di esperti. Pianificare, però, non basta: i piani vanno anche realizzati o rimangono lettera morta.

Giuseppe Di Marco