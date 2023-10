Torna Marche trail, sui pedaii per scoprire il territorio

L’associazione Marche BikePacking di Tolentino organizza la sesta edizione del Marche Trail, un evento bikepacking che porterà quasi 500 partecipanti provenienti da tutta Italia e da sei Paesi europei a scoprire le bellezze naturali e culturali attraversando le Marche, dal mare all’entroterra e nuovamente verso il mare. Non è una gara ma una sfida verso se stessi, infatti, ogni partecipante dovrà cavarsela da solo organizzandosi per dormire e mangiare nelle strutture ricettive che incontreranno sul percorso o nei due Campi Base. La partenza avviene domani dalla Riviera del Conero dal Camping Village Bellamare con arrivo sulla Riviera delle Palme, a Cupra Marittima, nel Camping Village Calypso, ricettività fondamentale per questo tipo di evento. Tra le novità due i percorsi che si adattano perfettamente a bici Gravel, il Classic da 300 km che attraversa piccoli borghi e strade bianche e il Wild da 400 km adatto a ciclisti con un buon allenamento e che amano la natura un po’ più selvaggia. Altra novità sono i due Campo Base dislocati sul percorso, grazie alla collaborazione dei comuni di San Severino Marche e Comunanza, che hanno messo a disposizione le rispettive palestre per ospitare i partecipanti.