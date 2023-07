Torna ’Noir Piceno’ a Monteprandone: si parte con Moscato

L’associazione culturale Alchimie d’Arte, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza la quarta edizione di ’Noir Piceno’ festival nazionale della letteratura e delle arti. Si tratta di quattro appuntamenti con autori del genere ’romanzo nero’ che presenteranno i loro libri presso il parco pubblico ’Il Giardino dei Colori’, in via Gramsci a Centobuchi. Si parte domenica con Massimo Moscato che presenta il libro ’La svastica del cielo’. Il romanzo nasce dalla volontà dell’autore di portare a conoscenza del pubblico l’antica stirpe degli Umru-Naharki, progenie degli attuali abitanti del sud della regione umbra. La loro tempra, il loro coraggio, i loro riti sacri e le loro divinità sono descritte per testimoniarne perfino la provenienza proto indo europea, secondo le più recenti scoperte archeo-genetiche. Presentano la serata Domenico Parlamenti presidente di Alchimie d’Arte ed Enrica Consorti dirigente di Alchimie d’arte, con voce recitante di Tiziana Ferretti.