Torna ’Orientiamoci’. Studenti verso il futuro

Tutto pronto per la terza edizione di ‘Orientiamoci 2.0. - Il percorso delle superiori verso il lavoro’. Martedì 26 e mercoledì 27 marzo il polo culturale Sant’Agostino accoglierà tantissimi giovani per l’iniziativa allestita per aiutare i ragazzi nel capire quale strada prendere per favorire il proprio futuro. Venti le università presenti per l’occasione. Ieri mattina la manifestazione è stata presentata nella sala De Carolis-Ferri. "La cosa bella è che, a differenza del passato, stavolta saranno proprio i ragazzi con le loro testimonianze a trasmettere la propria esperienza – esordisce l’assessore Nico Stallone –. Questo è un qualcosa che tutti noi abbiamo vissuto nella nostra vita. Cosa scegliere? Come? Dove è meglio? Quindi trovare qualcuno che possa dare consigli in merito è importante. Come potete vedere c’è una sinergia tra il mondo universitario e il comune. Saremo presenti insieme perché crediamo che questo movimento giovanile, che ad Ascoli è rinato anche grazie a questi giovani, può soltanto crescere. Abbiamo sempre cercato di agevolarli, ma il merito va tutto a loro. Sarà un momento dove potersi togliere tanti dubbi e interrogativi". Presente anche il sindaco Marco Fioravanti che aggiunge: "Registrare un numero rilevante di associazioni giovanili è un bel traguardo. I giovani guardano il mondo esterno. Orientiamoci 2.0 è cresciuta di anno in anno e continua ad essere molto partecipata". Quello offerto sarà un prodotto sostanzialmente simile rispetto a quello degli anni passati. La novità invece sarà legata alle uscite delle scuole superiori che non saranno solo finalizzate all’orientamento con la visita agli stand.

Al polo culturale Sant’Agostino infatti ci sarà un incontro formativo per spiegare bene cosa vuol dire affacciarsi nel mondo dell’università e del lavoro. Oltre all’offerta si toccheranno tematiche rilevanti quali, ad esempio, la preparazione di un curriculum. "Sono stati fatti degli incontri preparatori precedenti – spiega Roberta Giorgi del Consorzio universitario piceno –. Abbiamo deciso di rinnovare il nostro contributo. In precedenza era stato l’Umberto I ad accogliere per tanti anni l’iniziativa ‘Going’. Questa esperienza poi si è interrotta e hanno preso in mano la situazione questi ragazzi che hanno sviluppato un momento che nasce da presupposti analoghi. Daremo il nostro supporto per raggiungere gli obiettivi che la manifestazione persegue".

mas.mar.