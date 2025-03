Torna ’Pillole di movimento’ per combattere la sedentarietà

Nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Pillole di Movimento-Movement Pills’, organizzato dall’associazione ‘Uisp-Sport per tutti’. Si tratta di un nuovo progetto europeo, che si pone l’obiettivo di combattere la sedentarietà e di diffondere degli stili di vita sani tra le persone di ogni età. Nelle farmacie della Provincia di Ascoli Piceno, presso il Dipartimento della Prevenzione dell’Ast di Ascoli e presso il punto vendita Ciam sarà possibile chiedere gratuitamente una confezione di ‘Pillole di Movimento’. Si tratta di scatoline simili a quelle dei medicinali ma, al loro interno, invece dei farmaci è inserito soltanto un ‘bugiardino’ (foglio illustrativo). Sul ‘bugiardino’ è stampato un QR Code che, se scansionato, consentirà l’accesso a un sito dove si potranno visionare le società sportive aderenti all’iniziativa.

I partecipanti al progetto potranno svolgere due mesi di attività fisica gratuita, nei mesi di marzo e aprile, in impianti sportivi e palestre della città. Potranno usufruire della gratuità i maggiorenni in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica e che non risultino già iscritti, da settembre 2024, per le stesse attività sportive. In seguito, sarà possibile contattare la segreteria della polisportiva, palestra o piscina scelta, per conoscere le attività e gli orari della struttura. Il progetto ‘Pillole di Movimento’, finanziato dalla Comunità Europea, coinvolgerà otto Paesi europei: Italia, Danimarca, Belgio, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Estonia.

"Nella precedente edizione – ha dichiarato Daniel Claudio Ficcadenti, presidente Uisp Ascoli Piceno – l’iniziativa ha riscosso un grande successo, che vogliamo replicare e superare". "Abbiamo in cantiere – ha aggiunto Elio Costantini, segretario Uisp – un altro progetto, per far svolgere l’attività sportiva nelle scuole in orari extrascolastici". "Il progetto – ha detto Nico Stallone, assessore allo Sport – fa parte delle 150 iniziative per Ascoli città europea dello sport. Lo sport è un’arma che supera steccati e barriere". "L’attività sportiva – ha affermato Patrizia Righetti, presidente Federfarma Ascoli – è fondamentale, per prevenire molte patologie e per aiutare il benessere psicofisico".

Giuliano Centinaro