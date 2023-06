Torna "Quelli che...il pattinaggio", manifestazione sportiva promozionale ideata dalla Asd Diavoli Rosso Blu di Grottammare e pensata per quei bambini e ragazzi che si sono avvicinati da poco al pattinaggio artistico a rotelle e che nel corso degli anni si è esteso anche a chi ha iniziato un percorso pre agonistico e agonistico, sempre con l’obiettivo di divertirsi e stare bene insieme. La manifestazione vedrà esibirsi circa 340 atleti, dai 3 ai 19 anni, provenienti dalle province marchigiane di Ascoli Piceno, Fermo, Ancona e Pesaro. Undici sono le associazioni che prenderanno parte a questa grande festa dello sport. L’evento, patrocinato dal comune di Monteprandone e organizzato in collaborazione con la ASD Roller Cento Pattinaggio di Monteprandone, si svolgerà il 24 e 25 giugno presso la pista di pattinaggio a Centobuchi, in via delle Magnolie. In caso di pioggia l’evento si svolgerà al coperto.