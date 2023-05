Torna Rghiro, 200 chilometri nel cuore dei Sibillini

Una bella manifestazione che è diventata un punto di riferimento per tutto il territorio. Sabato organizzata dal Asd Rghiro, a Piane di Rapagnano andrà in scena la quinta edizione di Rghiro, una randonnèe ciclistica di 200 km nel cuore dei Sibillini. La manifestazione avrà l’alto patrocinio del Comune di Rapagnano, Assessorato allo sport e si correrà in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, comitato Provinciale. Inoltre, Rghiro quest’anno sarà valida come prova unica del Campionato Nazionale Randonèe CSI e pertanto verrà stilata una classifica di percorrenza rivolta ai soli possessori della tessera CSI. La partenza, l’arrivo e la premiazione ufficiale si svolgeranno, come è successo nella passata edizione, presso l’ex il circolo Magnum di Rapagnano. Il via avverrà dietro la vettura apricorsa ad andatura controllata ed è prevista dalle ore 7.30, la finestra temporale del via, alla francese, è stata fissata dalle ore 5.00 alle 9.00. Tre saranno i percorsi da affrontare, il primo di 205 km che avrà un dislivello di 4280 metri. La più di mezza sarà di 140 km con 2400 metri di dislivello mentre e il corto che misurerà 105 km e un dislivello di 1000 metri, facile da affrontare anche per i ciclisti poco allenati. Sul tracciato sono stati distribuiti ben sette ristori e quelli più importanti sono, a Morichella dopo 35 km a base di focaccia e affettato, poi a 1600 metri, la cima Coppi della manifestazione posta a Piani di Ragnolo con il prosciutto affettato a mano stagionato 24 mesi pronto a deliziare il palato. Successivamente ad Amandola nel centro storico ci sarà un altra sosta con un Nutella Party. Poi si andrà a Montemonaco con un ristoro offerto dal ristorante Monti Azzurri, ad Uscerno dal ristorante da Carmela con taglietelle e funghi porcini, a Montefalcone ci sarà un simpaticissimo ristoro a base di frutta fresca e frullati e a Monteleone di Fermo infine arriverà l’aperitivo della Rghiro offerto dagli organizzatori e dal Supermercato Coal di Alessandro Ciaffoni con le olive fritte di Livafritta e prosecco, una tradizione di Ascoli Piceno. La manifestazione si svolgerà con l’aiuto concreto di tanti sponsor e tra questi Brian’s Bike Shop di Ascoli Piceno e all’arrivo ci sarà una grigliata finale con arrosticini, salsiccia, braciola e birra alla spina con spillatori liberi. La macchina organizzativa è in pieno fermento pronta a regalare un grande spettacolo. Roberto Cicchinè