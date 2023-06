Torna ’Shakespeare on the beach’ con Catà Lezione spettacolo su ’La dodicesima notte’

Terzo appuntamento con ’Shakespeare on the Beach’, festival ideato da Cesare Catà, a cura dell’Associazione Lagrù e con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e del Comune di Porto San Giorgio. Dopo l’altissimo gradimento delle prime due date della rassegna, testimoniato dalle numerose presenze in spiaggia, oggi attorno alle 19.30 e comunque all’ora del tramonto, allo chalet Calypso in scena la lezione spettacolo sull’opera shakespeariana ’La dodicesima notte’: letture drammatizzate si alterneranno ad uno storytelling originale e musiche eseguite dal vivo. Una riscrittura ripropone al pubblico una versione particolare e riadattata del dramma ambientato in Illiria.

"L’autore racconta una storia piccante – spiega Cesare Catà – e per alcuni versi comica, in cui tutti sono portati ad innamorarsi di tutti, attraverso molte chiavi di lettura, sia simboliche che ironiche". Come sempre, attorno al progetto, si radunano alcuni tra i maggiori interpreti shakespeariani e attoriali delle Marche: domenica sul ci saranno Paola Giorgi, Pamela Olivieri, Mirko Abbruzzetti, Giampaolo Valentini, Kevin Pizzi, mentre le musiche saranno affidate a Ludovica Gasparri. Ingresso libero.