Torna ’Una cometa nel borgo’

Per il terzo anno consecutivo va in scena ’Una cometa nel borgo’, il presepe vivente dei bambini e delle bambine dell’asilo nido ’Magicabula’, realizzato in collaborazione con la Proloco di Monteprandone e patrocinato dal Comune. L’edizione 2023 prevede un doppio appuntamento sabato 23 e martedì 26 dicembre, a partire dalle ore 16.30, ad ingresso gratuito. La sacra rappresentazione si terrà in una delle vie più caratteristiche del borgo di Monteprandone, via Limbo, storicamente conosciuta come la via delle botteghe artigiane e in altre vie del borgo. Diverse le scene realizzate dai bimbi e dalle bimbe di età fino a 3 anni frequentanti il nido che, insieme ai bambini e alle bambine del doposcuola di età compresa tra 4 a 12 anni, alle loro famiglie e alle educatrici, faranno rivivere suggestive atmosfere natalizie del passato con le botteghe storiche ricostruite alla perfezione grazie alla collaborazione con la Proloco Monteprandone.