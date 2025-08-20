Tornado: il ricordo: "Adesso basta cattiverie su mia figlia Mariangela"

"Con la fine del processo finalmente è venuta fuori almeno una parte della verità, vale a dire che mia figlia ha eseguito correttamente tutto quello che doveva fare. Tante le cattiverie che sono state dette su di lei. Spero che almeno adesso vada tutto a posto". La signora Piera è la madre di Mariangela Valentini ed era presente ieri a Gimigliano dove come ogni anno è stata ricordata la tragedia aerea avvenuta il 19 agosto del 2014 quando sui cieli di Ascoli si scontrarono i tornado Freccia 21 con a bordo i capitani Mariangela Valentini e Paolo Piero Franzese, e di Freccia 11, pilotato dai capitani Giuseppe Palminteri e Alessandro Dotto: morirono tutti e ci vollero giorni per recuperare i loro resti e ancor di più per quelli dei due jet che si erano alzati in volo dalla base di Ghedi (Brescia) per un’esercitazione dell’Aeronautica Militare in ambito Nato che si doveva concludere con un attacco simulato fra i monti Sibillini del centro Italia.

"Tornare qui è un’emozione tremenda" ha detto anche la signora Valentini che ha posato fiori nel monumento che ricorda a Gimigliano i quattro avieri deceduti. "Fiori per tutti i ragazzi; erano amici, si volevano bene tra loro. E’ un’emozione che non passa mai, sono stati undici anni di tormento".

Alla cerimonia, culminata con la messa nella chiesa dei Ss Quirico e Giulitta celebrata da don Elio Nevigari, era presente anche il generale Francesco Vestito, comandante del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, con sede a Bari. "Siamo qui per rinvigorire la memoria dei quattro nostri colleghi, ma soprattutto essere vicini alle famiglie di questi ragazzi che hanno perso la vita nell’onorare lo spirito di servizio per la nazione. E’ importante consolidare quello spirito di corpo che contraddistingue uomini e donne dell’Aeronautica militare. Ai familiari – ha aggiunto il generale Vestito – rivolgo un abbraccio e voglio dire loro di essere forti come sono stati in questi 11 anni, così come hanno appoggiato i loro splendidi figli nel cammino che li ha portati, ahimè, a questa tragica fine".

Il generale Marco Lant, comandante del Comando delle Forze da Combattimento dell’Aeronautica Militare ha detto che "la nostra è la responsabilità di chi, attraverso la memoria e il ricordo, deve perpetuare la vita, l’impegno e l’onore dei ragazzi che tragicamente hanno perso la loro vita nell’adempimento del proprio dovere. Non si può rimanere indifferenti di fronte al sacrificio di quattro giovanissimi ragazzi che sono rimasti intrappolati in un cielo che a volte è così grande, ma qua è diventato un po’ troppo piccolo".

Peppe Ercoli