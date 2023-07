In occasione della Madonna della Marina tornano i carabinieri a cavallo. Le pattuglie dei Forestali del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga di Assergi, concorreranno nei servizi di vigilanza, già predisposti sul territorio dalla locale compagnia e dal comando Provinciale di Ascoli. Saranno impegnate nel controllo delle zone interessate ai festeggiamenti al fine di prevenire potenziali disordini o reati. Nello specifico servizio predisposto a San Benedetto, le pattuglie a cavallo vigileranno la costa, segnalando la presenza di eventuali criticità ad un più complesso dispositivo di sicurezza, facente capo alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Ascoli che ha il compito di gestirle in un quadro più ampio di controllo del territorio. I carabinieri a cavallo generalmente, oltre ai servizi di vigilanza, pattugliamento e rappresentanza nei centri cittadini a maggiore vocazione turistica, svolgono attività all’interno del Parco vigilando per la tutela del patrimonio forestale.