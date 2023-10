Tornano i ladri d’auto: due bolidi in una notte

Le auto restano sempre al centro dell’attenzione dei ladri in riviera delle palme. Dopo la raffica di furti a bordo delle vetture, letteralmente spogliate di fari, volanti, centraline, apparati elettronici, ora le bande di malviventi riprendo le attività con i furti tradizionali. Nella notte fra martedì e mercoledì, i malviventi sono tornati in zona ed hanno rubato due vetture di grossa cilindrata. In via Gabrielli, zona Ragnola, è stata rubata una Range Rover Evoque, a Porto d’Ascoli, nella zona dell’incrocio per via Torino, è sparita una Maserati. Le imprese criminosa sono avvenute fra mezzanotte e le 5 di ieri. Il proprietario, quando i proprietari si sono accorti dell’accaduto, hanno subito avvertito i carabinieri che hanno diramato le ricerche.

Nelle prime ore di ieri è iniziata la visione delle telecamere di videosorveglianza delle zone dov’è avvenuto il furto e all’ingresso dell’autostrada, poiché vi è il sospetto che le auto possano aver preso la via della Puglia, dove nella maggior parte dei casi sono state trovate le carcasse delle auto che erano state rubate nel territorio della fascia costiera del Piceno.

L’ultima in ordine di tempo, è stata una Volkswagen modello Golf rubata in via Cagliata a Grottammare, la cui carcassa fu trovata, casualmente dall’ACI attraverso il numero di telaio, a Cerignola, in provincia di Foggia. Non tutte le auto finiscono in pezzi di ricambio, alcune vengono portate all’estero con matricole e documenti contraffatti.