Tornano i ladri, immortalati dalle telecamere

Ladri agguerriti sulla Riviera delle Palme. Nella serata di mercoledì, due giovani malviventi, probabilmente originari dei dell’Est Europa, stando all’audio registrato dalla telecamera di videosorveglianza, hanno fatto visita a due abitazioni nelle villette a schiera lungo via dello Sport, a San Benedetto. Hanno rubato un paio di Rolex, alcuni monili d’oro, piccole somme di denaro e poi se ne sono andati con una Mercedes trovata in garage e poi rintracciata a Porto d’Ascoli. Procediamo per ordine. I due, piuttosto giovani, indossavano i guanti, ma erano a volto scoperto, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza nelle abitazioni visitate. Il primo allarme nell’alloggio di un imprenditore turistico è scattato alle 22,32.

Nell’appartamento, messo a soqquadro, hanno rubato un orologio Rolex, qualche monile d’oro, una piccola somma di denaro contante. La telecamera li ha immortalati mentre passavano dal balcone dell’alloggio dell’imprenditore, portandosi dietro una borsa con la refurtiva, fra cui anche capi d’abbigliamento, a quello confinante di un giovane professionista.

Oltre al video, in cui uno dei due giovani è perfettamente riconoscibile con immagini a colori e di qualità, si sente anche la loro voce. Nella seconda abitazione hanno passato al setaccio il piano centrale, rimuovendo anche i quadri dalle pareti alla ricerca della cassaforte, mentre al piano superiore il padre del professionista stava dormendo, senza accorgersi di nulla.

I ladri hanno rubato un Rolex e nel reparto giorno hanno trovato le chiavi della Mercedes, ma prima di prenderla per fuggire, hanno atteso che la polizia di Stato completasse i rilievi nel primo appartamento derubato. Quando i poliziotti se ne sono andati, hanno aperto la serranda del garage, che si trova nel seminterrato, poi sono usciti, facendo perdere le loro tracce.

Il secondo furto è stato scoperto mezz’ora dopo la mezzanotte, quando la coppia con i loro figli è tornata a casa. La Merceds è dotata di un sistema satellitare che il professionista ha fatto attivare nelle prime ore di ieri mattina e che ha permesso di localizzare la vettura parcheggiata lungo la strada a pochi passi dalla Nazionale, in via Carlo Rosselli, a Porto d’Ascoli, dove i residenti confermano di averla vista in sosta già poco dopo la mezzanotte. La vettura era chiusa e senza chiavi a bordo. Ieri mattina il personale della polizia scientifica ha eseguito i rilievi tecnici e poi ha restituito la vettura al proprietario. Le indagini sui due furti sono in corso da parte dei carabinieri e della polizia di Stato. Al momento non ci sono novità, ma questa volta gli investigatori hanno a disposizione elementi importanti che potrebbero servire ad identificare i malviventi.

Ma. Ie.