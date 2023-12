Tornano i ladri, visitate due case

La zona iniziale della Valtesino di Grottammare ancora una volta nel mirino dei ladri. Nella notte di giovedì i malviventi si sono introdotti in due alloggi di via Enrico Fermi, nel quartiere a est dell’autostrada, lungo la provinciale Valtesino. In un appartamento sono entrati, ma non avrebbero portato via nulla, nell’altro, invece, hanno messo a soqquadro la stanza da letto, dove hanno trovato alcuni manili d’oro a poco altro. Un colpo di modesta entità, ma resta il trauma delle persone che l’hanno subito. Si possono avere sensazioni di forte vulnerabilità, ansia, possono presentarsi incubi notturni, sentimenti di shock e incredulità nel vedere il proprio domicilio violato. E’ questo, nella maggior parte dei casi, il danno peggiore oltre ad aver perso gli oggetti affettivi, che siano o meno di valore. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della locale stazione. La sera precedente i ladri avevano colpito nella vicina via Cilea.