Tornano ‘I suoni dell’anima’. Protagonista Ranzie Mensah

Il ricco programma della rassegna ‘I suoni dell’anima’ entra nel vivo dell’edizione estiva 2025 con l’appuntamento che venerdì 22 agosto, nei giardini comunali dell’Arengo, vedrà in programma un altro atteso concerto. Quello che, a partire dalle 21 con ingresso libero, metterà in scena lo spettacolo musicale di Ranzie Mensah e il suo ‘Radici in movimento’.

I suoni dell’anima è una rassegna musicale che nasce da un sincronismo di intenti tra il comune di Ascoli e l’associazione Asculux il risveglio Aps Ets con l’obiettivo di sviluppare l’arte della conoscenza del se attraverso l’io del suono. Con il trio composto da Ranzie Mensah (voce), Alfredo Matera (tastiera) e Lua Shayenne (danza) verranno proposti dei brani del repertorio spirituals, alcuni canti dell’Africa e varie canzoni d’autore.

"La musica e la danza, come ogni forma d’arte, sono ponti invisibili che elevano lo spirito, aprono il dialogo, accolgono e condividono emozioni, e ci invitano a contemplare, con umiltà, l’immensità e la bellezza dell’universo – commenta la cantante -. L’universo ci insegna che siamo un’unica umanità: diversi nei colori, nelle culture e nelle storie, ma uniti nella stessa essenza. Ci ricorda che il nostro viaggio in questo mondo è comune, e che lungo il cammino possiamo imparare, arricchirci e trasformarci gli uni grazie agli altri".

Principessa del popolo Fanti del Ghana, Mensah ha iniziato la sua carriera da giovanissima crescendo in un mondo di note, grazie al papà pianista e docente di musica. Tanti i famosi concerti tenuti in Africa, Europa, Canada e Usa. Tra le varie collaborazioni fatte registrare spiccano quelle con Pat Metheny, Jimmy Cliff e Gilberto Gil. Nelle reti televisive è stata ospite di Rai Uno e Rai Tre, partecipando altresì ad altri noti programmi quali il Maurizio Costanzo show, Tappeto volante, Alle falde del Kilimangiaro.

Nella serata ascolana ad affiancarla ci saranno il pianista e compositore Matera che suona al fianco di Mensah da oltre vent’anni e la danzatrice Shayenne, coreografa, fondatrice e direttrice artistica di Yensa Dance festival. In caso di maltempo la serata si svolgerà a palazzo dei Capitani nella sala della Ragione.

Massimiliano Mariotti