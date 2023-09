Tornano i Teatri Invisibili

E’ itinerante, il 29° Incontro Nazionale dei Teatri Invisibili, che rinnova così una lunga storia, che attraversa quasi tre decenni, con proposte nella sperimentazione e nell’intercettare nuovi linguaggi: si apre con due serate al Teatro delle Energie di Grottammare, per poi proseguire con tre appuntamenti a San Benedetto del Tronto, al Teatro Concordia, San Filippo Neri e dell’Olmo. L’iniziativa promossa da Teatri Invisibili Associazione di cultura teatrale è sostenuta dai comuni di San Benedetto e Grottammare, dall’ Amat, dal Laboratorio Teatrale Re Nudo, da Caleidoscopio Teatro e dalla Società agricola Ciuciù è stata presentata al comune di San Benedetto dall’assessore alla cultura Lina Lazzari, con il vice sindaco di Grottammare Lorenzo Rossi, da Piergiorgio Cinì del Laboratorio Teatrale Re Nudo, dal vice presidente dell’Amat, Gino Troli e dal direttore Gilberto Santini, e Chiara Santarelli, direttrice artistica del Teatro San Filippo Neri. Partenza domani, alle ore 21, al Teatro delle Energie, con i Babilonia Teatri, compagnia originalissima e sicuramente tra le migliori, vincitrice del Leone d’argento della Biennale di Venezia. Propone MulinoBianco- back to the green future, che si interroga sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo. Sabato 30 settembre doppio appuntamento con i Sacchi di Sabbia, compagnia pluripremiata, ancora al Teatro delle Energie, alle 18 e alle 21, con due spettacoli diversi: 7 contro Tebe (da Eschilo) uno dei testi più antichi del grande Eschilo. e Pluto (da Aristofane). I Sacchi di Sabbia si distinguono per la capacità di far incontrare tradizione popolare e ricerca culturale, esplorando linguaggi in bilico tra le arti. Sabato 7 ottobre, alle ore 21 al Teatro Concordia, i Sosta Palmizi presentano

Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza, un omaggio al grande artista nato a San Benedetto. Domenica 8 ottobre, alle ore 18 al Teatro San Filippo Neri Oscar De Summa mette in scena L’ultima eredità, storia di un doppio viaggio, geografico ed emotivo. De Summa ha collaborato, fra gli altri, con Claudio Morganti, Renata Molinari, Pamela Villoresi; nel 2017 ha ricevuto il Premio Hystrio Mariangela Melato. La conclusione il 15 ottobre, alle ore 18, al Teatro dell’Olmo, dove il Laboratorio Teatrale Re Nudo presenta un percorso in forma di recital in cui le voci di Pierluigi Tortora e di Piergiorgio Cinì conducono ad affrontare un metaforico viaggio, in omaggio a grandi autori. Biglietto 10 euro: prevendita punti vendita AMATVivaticket e on-line www.vivaticket.com e presso i teatri prima degli spettacoli. Info tel. 347 7555404 - 340 6490905.

Stefania Mezzina