Tornei estivi Confindustria. E’ già tempo di semifinali

Tornano i grandi appuntamenti sportivi allestiti da Confindustria con le edizioni 2024 delle manifestazioni calcistiche organizzati dal segretario dell’associazione sportiva della sezione ascolana. Immancabile il tradizionale torneo di calcio a undici, giunto ormai alla 52esima edizione, al quale si è aggiunta la 18esima competizione riservata al calcio a 5. Sono ben 14 le imprese che ancora una volta hanno deciso di partecipare. Dopo le prime gare già andate in scena, la vetta della classifica della categoria calcio a undici vede posizionate l’Hp Composites di Abramo Levato e la Barilla di Ucci-Gallina. Proprio queste due realtà si affronteranno nella prima delle due semifinali programmate per giovedì 4 luglio con avvio previsto alle 18.30. A seguire, lunedì 8, ecco in scena l’altro scontro tra Ciip integrati e Avery Dennison. Anche in questo caso il match programmato sarà disputato con inizio alle ore 18.30. Le partite che stanno vedendo in campo centinaia di appassionati e sportivi locali si svolgono sul sintetico del nuovo impianto del campo comunale di Monterocco. Restano ida definire le date e gli orari delle sfide che riguarderanno le semifinali dove sono attualmente impegnate le formazioni partecipanti al torneo di calcio a 5.