Torneo cavalleresco da record Navarra vince la sfida tra i musici Gli alfieri di Santo Spirito trionfano

Oltre duemila spettatori per la 28esima edizione delle Gare alfieri e musici a Servigliano. Il 55esimo Torneo cavalleresco viaggia con numeri da record e si prepara alla Giostra dell’anello in programma domenica. Tra i musici ha vinto Porta Navarra (76 punti) davanti a Porta Marina (71), Porta Santo Spirito (68,5) e Paese Vecchio (44). Per il rione del Giglio, che si aggiudica il tamburo realizzato a mano dal mestro Gianni Albonetti di Faenza, si tratta dell’undicesimo successo che arriva dopo 7 anni di digiuno. I ragazzi di Porta Navarra: Angelica Marinozzi, Arianna Fratini, Carlo Quintozzi, Desirée Mercuri, Giulia Gidiucci, Jenny Andreozzi, Jessica Andreozzi, Maria Giulia Ercoli, Maria Sole Viozzi, Sandro Perfetti, Sara Pipponzi, Serena Luciani. Per quanto concerne gli alfieri sono tre le graduatorie da tenere in considerazione: Coppia, Squadra, classifica combinata tra le due specialità. Nella Coppia ha trionfato Porta Santo Spirito (81,55 punti) davanti a Porta Navarra (74,90), Paese Vecchio (68,55) e Porta Marina (65,70). Matteo Cesetti Roscini e Giacomo Pierangelini sono gli alfieri che hanno portato in trionfo il rione del Grifone. Nella specialità Squadra, ha primeggiato Paese Vecchio (74,10 punti) seguito da Porta Santo Spirito (72,50), Porta Marina (69) e Porta Navarra (57,75). Gli sbandieratori gialloverdi: Leonardo Minnetti, Leonardo Antognozzi, Luca Sagripanti, Marco Sagripanti, Gaia Giarelli, Andrea Giarelli, Emanuele Giarelli, Marco Petracci, Roberto Smerilli, Francesco Spinelli, Mattia Spinelli, Nicolò Silenzi e Matteo Vittori. Per le due specilità si è generata la classifica degli alfieri: vittoria a Porto Santo Spirito (75,22 punti) seguito da Paese Vecchio (72,44), Porta Marina (68,01) e Porta Navarra (62,90). Eccoli gli alfieri giallorossi: Matteo Cesetti Roscini, Giacomo Pierangelini, Silvia Morelli, Walter Funari, Riki Santoni, Marialaura Raffaelli, Riccardo Pipponzi, Francesco Antonelli, Benedetta Terribili, Sofia Cesetti Roscini, Martina Marini, Devis Torresi. A Porta Santo Spirito, al quinto successo della storia è stata consegnata la bandiera dipinta dai ragazzi del centro ‘Albero dei Talenti’, attività rientrante in uno dei tre progetti ‘L’Anello mancante’ dalla Fondazione Carisap.