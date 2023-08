Torneo cavalleresco Porta Marina batte tutti Il trionfo tra i rioni

di Alessio Carassai

Porta Marina ha dominato i giochi popolari tra rioni, uno dei momenti più accesi del Torneo cavalleresco di Servigliano. Con 64 punti ha battuto Porta Santo Spirito (54), Porta Navarra (44) e Paese Vecchio (38). La contrada della Civetta è andata in testa dopo i primi due giochi: tiro alla fune e taglio del tronco, e non è stata più ripresa.

Tribune gremite, come in occasione dell’antica fiera arti e mestieri che ha registrato un’edizione da record in fatto di spettacoli, espositori e presenze. E stasera nei singoli rioni sono in programma i banchetti propiziatori in presenza di consoli, dame e cavalieri giostranti. Intanto è stato presentato il palio, oggetto di contesa domenica 20 agosto in occasione della Giostra dell’anello.

Il drappo del 55esimo Torneo cavalleresco è una tela dipinta con i colori acrilici dagli alunni delle classi terze della scuola media Luigi Vecchiotti di Servigliano, coordinati dalla professoressa Alessandra Antolini.

"Quest’anno abbiamo voluto ispirarci al grande artista olandese Vincent Van Gogh – hanno spiegato i giovanissimi pittori –. Per celebrare il 170esimo anniversario della sua nascita, infatti, è stata allestita a Roma una mostra, con le opere del museo Kröller-Müller, che abbiamo visitato. La conoscenza diretta dei dipinti e delle grafiche del tormentato pittore e la sua attenzione al tema del lavoro e dell’umanità ci hanno guidato nella realizzazione della composizione, una finestra aperta su una realtà del secolo scorso che dialoga col nostro tempo proprio grazie agli elementi caratteristici della rievocazione storica: i costumi, le bandiere e gli stemmi rionali. Abbiamo immaginato il paesaggio della piana di Servigliano dipinto con pennellate evidenti e tratti corti e fugaci per rendere la bellezza immediata delle nostre campagne con l’ulivo, i Sibillini all’orizzonte e tutti gli elementi che contraddistinguono l’architettura del nostro magnifico borgo. La Giostra dell’anello è evocata anche dalla figura del cavaliere a cavallo che attraversa la tela orizzontalmente seguendo una strada di terra battuta rossa. A destra quattro ragazzini, che sono i custodi del futuro". Grande attesa, dunque, per la gara di domenica pomeriggio.