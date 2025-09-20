Torneo Città di Ascoli, la gara entra nel vivo: campioni e competizione

Ascoli, 20 settembre 2025 – Gran finale, domani, per la terza edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli’, Nazionale A6* evento speciale Fise, che ha preso il via venerdì scorso al campo Squarcia e che si concluderà appunto nella giornata di domani. Le gare andate in scena nei primi due giorni hanno regalato grande spettacolo, con la partecipazione di 130 atleti tra cavalieri e amazzoni, provenienti da ogni parte d’Italia, e ben 170 cavalli. Un vero e proprio record di iscrizioni, quello riscosso quest’anno, considerando il fatto che erano pervenute agli organizzatori più di 280 richieste.

Oggi il clou è stato rappresentato dal ‘Master Città di Ascoli’, che ha messo in palio un montepremi pari a quindicimila euro. Una sfida articolata su due manche, che è stata vinta da Alberto Zorzi del gruppo sportivo dell’Esercito. Al secondo posto Filippo Martini Di Cigala, sempre dell’Eesercito, e terzo Guido Franchi del ‘Centro Ippico Casa Bassa’. Ottima, complice anche il meteo ancora estivo, la presenza sugli spalti, con spettatori arrivati da ogni parte del territorio e alcuni appassionati giunti ad Ascoli perfino dall’estero per assistere al concorso.

Questa sera va in scena anche il primo ‘Galà Città di Ascoli’, voluto fortemente dal Comune nell’anno in cui Ascoli è ‘Città Europea dello Sport’. L’iniziativa è stata promossa insieme alla Federazione Italiana Sport Equestri e al comitato organizzatore del concorso. Al teatro dei Filarmonici vengono premiati i cavalieri e le amazzoni meritevoli nel panorama nazionale. Nove atleti in tutto, tra cui anche gli ascolani Edoardo Celani e Lorenzo Melosso. Il primo premiato come miglior cavaliere ascolano emergente nella disciplina del salto ostacoli, mentre il secondo come miglior cavaliere ascolano giostrante. Premiato anche Andrea Riffeser Monti, presidente Fieg, editore del nostro giornale e di Cavallo Magazine. Premio pure per Arnaldo Bologni, tra i volti più noti degli sport equestri. Bologni è riuscito a detenere dal 1994 al 2008 il record come ultimo cavaliere azzurro a vincere il Gran Premio Rolex di Piazza di Siena. Riconoscimenti anche per Alberto Zorzi, Guido Grimaldi, Lorenzo Correddu, Sofia Manzetti e Gloria Tinaburri.