Torneo Città di Ascoli, programma e gran finale

Ascoli, 20 settembre 2025 – Il gran finale è arrivato, ma le emozioni non sono ancora finite. Anche l’ultima giornata del Concorso ippico di salto ostacoli Città di Ascoli promette spettacolo e adrenalina, con un programma fitto di gare che animeranno il campo Squarcia fin dalle prime luci del mattino. A partire dalle ore 8.30, infatti, prenderanno il via le ultime sette competizioni in programma, tutte ad ingresso gratuito, che faranno da cornice all’attesissimo ‘Gran Premio Panichi’, evento clou dell’intera manifestazione. Il Gran Premio, che sarà trasmesso in diretta anche su TV Centro Marche nella finestra che va dalle 10 alle 12.30, metterà in palio un ricco montepremi di 26.000 euro, attirando l’attenzione degli appassionati e dei migliori atleti del panorama nazionale. Il concorso, ideato e organizzato dalla BB Equestrian guidata da Simone Panichi, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio: il Comune di Ascoli Piceno, la Federazione Italiana Sport Equestri insieme al Comitato regionale Fise Marche, la Regione Marche con Atim, oltre al patrocinio di Coni Marche e ‘Sport e Salute Marche’. Essenziale anche il sostegno di numerosi sponsor, tra cui ‘QN - Il Resto del Carlino’. L’evento ha avuto un ampio riscontro anche online: tutte le gare sono state trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Concorso, sul canale YouTube dedicato e sul sito web dell’organizzazione, garantendo visibilità nazionale a una manifestazione che, anno dopo anno, consolida il proprio prestigio. Lo scorso anno, nella seconda edizione, erano state oltre 6.000 le presenze registrate sulle tribune del campo Squarcia nei tre giorni di gare. Quest’anno l’obiettivo era ancora più ambizioso: superare quei numeri e rafforzare la reputazione del concorso come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama equestre italiano. Un traguardo centrato in pieno: da venerdì fino alla giornata di oggi, la città ha ospitato il gotha dell’equitazione, trasformandosi in un palcoscenico nazionale di tecnica, eleganza e passione. Il Città di Ascoli si conferma così un evento di riferimento non solo per gli atleti, ma anche per un pubblico sempre più ampio ed entusiasta, capace di riempire ogni angolo della tribuna e di vivere con partecipazione ogni salto e ogni vittoria. E domani, per l’ultima volta, l’arena si riaccende per regalare ancora emozioni.