Torneo Comuni, sorteggio dei gironi. In campo diverse formazioni

Sabato scorso si è svolto il sorteggio dei gironi relativi al primo torneo fra i comuni della provincia di Ascoli Piceno che si svolgerà presso il centro sportivo ricreativo ’Luca Carboni’ a Ripatransone zona Valtesino. Il torneo è organizzato dalla asd Valtesino del presidente Fabrizio Pignotti e vedrà in campo formazioni di ben 18 comuni. Ciascuno presenterà una squadra composta esclusivamente da propri residenti. L’idea è stata accolta con grande entusiasmo dal territorio piceno ed ha avuto il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno. Gli incontri si disputeranno da 3 al 29 giugno e nelle sere del torneo ci sarà la possibilità di bere ottima birra e degustare panini, patatine fritte negli spazi adiacenti il campo sportivo. "La nostra polisportiva è sempre pronta quando si tratta di coinvolgere il territorio e le sue famiglie", ha commentato il presidente Pignotti. "Questo torneo vuole essere un evento di socializzazione e aggregazione di tutta la comunità provinciale, - ha aggiunto il delegato allo sport del comune di Ripatransone Maria Rita De Angelis - Lo sport ancora una volta unisce persone paesi e tradizioni". Il sindaco Alessandro Lucciarini ha ringraziato la Polisportiva Valtesino per la lodevole iniziativa che lascia già prevedere serate di grande divertimento. Sabato ci sono stati i sorteggi per l’abbinamento nei sei gironi. Girone A: Castel di Lama, Cupra Marittima, Montefiore dell’Aso; Girone B: Carassai, Ripatransone, Castorano; Girone C: Roccafluvione, Venarotta, Massignano; Girone D: Offida, Grottammare, Force; Girone E Folignano, Acquasanta, Monsampolo; Girone F: Castignano, Acquaviva, Maltignano. La prima serata si disputeranno gli incontri fra Castel di Lama – Cupra Marittima e Carassai – Ripatransone.

Marcello Iezzi