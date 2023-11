Torneo di burraco con il ricavato all’associazione Anffas

’Insieme per chi ha bisogno’ è il filo conduttore dell’iniziativa messa in atto dalle Crocerossine d’Italia per aiutare persone in difficoltà. Presso il circolo sociale Santa Petronilla di Fermo, su iniziativa dell’associazione Crocerossine d’Italia, con sede a Roma, che opera nel volontariato come strumento per aiutare i più deboli e bisognosi, si è svolto un torneo di burraco il cui ricavato dalle iscrizioni andrà a favore dell’associazione Anffas di Grottammare, un aiuto concreto per portare futuro e speranza a tante persone. "Con riconoscenza e affetto ringrazio l’associazione Crocerossine d’Italia con la responsabile regione Marche Giuseppina Breccia e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento – ha affermato Maria Lauri presidente di Anffas Aps Grottammare – Impegniamo queste risorse per realizzare progetti nel mondo della disabilità, come ad esempio la partecipazione a Piceno Cinema Festival, organizzato da ’O’scenici’. Da trenta anni siamo sul territorio e da tutto questo tempo promoviamo laboratori di inclusione sociali destinati all’inclusione dei disabili nella società".