Torneo di calcetto per ricordare Simone Rosetti. Primo memorial con amici, colleghi e striscioni

Un torneo di calcetto per ricordare Simone Rosetti, grande tifoso rossoblù, morto il 12 maggio dello scorso anno per un improvviso malore, mentre era a cena con alcuni amici. Quegli stessi amici che, insieme ad altri arrivati anche da Pescara, hanno dato vita al primo Memorial in suo onore con tanto di striscioni da stadio. L’evento si è svolto lo scorso weekend al campo Ragnola e vi hanno preso parte quattro squadre. Ad aggiudicarselo i colleghi di “Eurofuni”, ditta di famiglia con sede nella zona industriale di Acquaviva per la quale Simone Rosetti lavorava come rappresentante. Girando per studio e lavoro aveva diversi amici “pescaresi” che proprio con questo nome hanno voluto prendere parte al torneo, assieme a “i pezzenti” e “bar Code”. Dopo le premiazioni è stata celebrata una messa di suffragio ad un anno dalla prematura scomparsa e per finire una cena in pizzeria assieme ai genitori di Simone Rosetti, Roberto e Gabriella, e la sorella Dina.