Torneo di padel benefico

Grande mobilitazione per la lotta contro il cancro al seno, al Circolo Tennis ’Beretti’ di Grottammare dove si è tenuto un torneo di padel dedicato al femminile, organizzato dal maestro di padel Gigi Rossi e dal membro del direttivo Marco Tarlo. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 9 coppie e il ricavato, tolte le spese organizzative, sarà devoluto alla Fondazione Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). Le vincitrici del girone Silver sono state Chiara Cardarelli e Alessandra Mora, mentre nel girone Gold hanno trionfato Marisa Michelangeli e Feliziana D’Angelo, portando a casa il primo premio e l’ammirazione di tutti i presenti. Un evento che non è stato solo un’opportunità per praticare sport, ma anche un’occasione per sensibilizzare le partecipanti e il pubblico sull’importanza della prevenzione. Airc ricorda come la diagnosi precoce possa fare la differenza e salvare vite.