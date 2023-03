Torneo di padel e volontariato

Padel e volontariato al Circolo Tennis ’Beretti’ di Grottammare dove, il 2 aprile, giornata mondiale dell’Autismo, si svolgerà un torneo con la collaborazione di Beniamino D’Ercoli in rappresentanza dell’Honphalos Autismo & Famiglie. Ventiquattro coppie si sfideranno sui campi del Circolo in zona Ex Ferriera sotto la direzione del responsabile Marco Tarlo. Le gare avranno inizio domenica mattina alle 8 e termineranno, con la finale, alle 19 circa. La premiazione avverrà subito dopo con la consegna ai partecipanti di oggetti realizzati dalle persone ospiti dell’Honphalos. Per le coppie che dovranno giocare nell’ora di pranzo, è in programma una pausa aperitivo offerta dall’organizzazione, con il supporto del Forno Ciarrocchi di San Benedetto e Grottammare, Spazio Conad e il sostegno di Pump street serigrafia di San Benedetto. I campi che saranno impiegati per le gare, sono ancora protetti per proteggerli da eventuali piogge.