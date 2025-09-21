Torneo ippico ‘Città di Ascoli’: pienone per il clou dell’evento

Ascoli, 21 settembre 2025 – Successo strepitoso, quello riscosso dalla terza edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli’, Nazionale A6* evento speciale Fise, che si è svolto nel weekend al campo Squarcia. Oggi è andato in scena il gran finale, con le ultime gare in programma. Tra queste, il clou è stato rappresentato dal Gran Premio Panichi, che ha messo in palio un montepremi da 26mila euro.

A vincere è stato Lorenzo Correddu, atleta dell’Esercito, in sella a Dalakani Chardonnet. Lo stesso Correddu si è piazzato anche al secondo posto con l’altra cavalcatura, Ultos. Terzo posto e medaglia di bronzo per Guido Franchi su Arsenio De Marchesana. E’ andata in archivio così una tra le manifestazioni più attese dell’anno, che per un fine settimana ha trasformato Ascoli nella capitale dell’equitazione e, in particolare, del salto a ostacoli.

Ottima, complice anche il meteo ancora estivo, la presenza sugli spalti, con spettatori arrivati da ogni parte del territorio e alcuni appassionati giunti ad Ascoli perfino dall’estero. Il concorso, ideato e organizzato dalla BB Equestrian guidata da Simone Panichi, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.