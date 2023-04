Torneo per musici e sbandieratori in programma a Porta Cappuccina

Un’occasione di divertimento, ma anche un banco di prova per i vari gruppi in vista delle competizioni estive e dei campionati che si disputeranno nei prossimi mesi. Si tratta della quinta edizione del ‘Torneo nazionale per musici e sbandieratori’, in programma oggi, dalle 12 alle 20, al piazzale Mussini di Porta Cappuccina. L’iniziativa, molto attesa, è organizzata dal sestiere di Porta Solestà e parteciperanno numerosi gruppi iscritti alla Fisb, provenienti da tutta Italia. Sono previsti oltre quaranta esercizi tra singolo, coppia, piccola squadra e musici. Ci saranno esibizioni sia relative alla categoria ‘Under 15’ che per i ‘Senior’.