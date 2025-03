Torneo storico allo Squarcia: subito sfida Innocenzi-Melosso

E’ ancora marzo, ma in città si respira già aria di Quintana. Merito della seconda edizione del torneo storico andato in scena ieri allo Squarcia, con il campo dei giochi che ha aperto le porte per la prima volta in questa stagione. Diciotti gli iscritti alla competizione (compresa un’amazzone), consistita in due gare differenti: una all’anello e l’altra al bersaglio. Solo due, però, i cavalieri che partecipano anche alla Quintana di Ascoli e che hanno deciso di prendere parte alla manifestazione: Luca Innocenzi di Porta Solestà e Lorenzo Melosso di Porta Romana. Tra i volti noti, poi, anche Nicholas Lionetti, ex portacolori della Piazzarola, e Roberto Maurizi, che per qualche anno in passato era stato vice proprio nel sestiere biancorosso. Non sono comunque mancate le emozioni, nel corso di una giornata che ha richiamato sulle tribune dello Squarcia tanti spettatori. Molti di questi, tra l’altro, provenienti anche da fuori città. Insomma, una domenica di festa che ha rappresentato un’occasione di divertimento pure per tante famiglie.

Per quanto riguarda i risultati, nella gara all’anello (che si è svolta su due tornate) ha trionfato il laziale Daniele Leri, quarantenne di Tarquinia, che ha totalizzato complessivamente 1.226 punti. Secondo posto per l’umbro Lorenzo Mariotti, con 1.200 punti, e medaglia di bronzo per Luca Innocenzi, il quale ha ottenuto 1.188 punti. Il ‘cannibale’ gialloblù, nell’occasione, ha provato il cavallo South Africa, che per la prima volta ha saggiato il campo dei giochi, dimostrandosi veloce e affidabile. Poi è stata la volta della gara al bersaglio. Qui erano previste due categorie: esordienti ed esperti. Nella seconda hanno gareggiato coloro i quali hanno partecipato ad almeno una Quintana di Ascoli negli ultimi cinque anni. Tra gli esordienti ha vinto Roberto Maurizi, con 1.054 punti complessivi, mentre al secondo posto si è piazzato il marchigiano Cristiano Mattiacci, che è incappato però in una tornata nulla. Tra gli esperti, invece (anche in questo caso sono andate in scena due tornate, con i cavalieri che hanno potuto pure alternare due cavalcature), primo posto a pari merito per Luca Innocenzi e Lorenzo Melosso, entrambi con 1.322 punti complessivi. Innocenzi ha girato in sella a Kendar Joy, nuova cavalcatura che il campione gialloblù potrebbe anche portare alla Quintana. Melosso, invece, ha alternato Matambre e Tago Island. Entrambe le competizioni di ieri, infine, hanno assegnato punteggi per l’ottava edizione del premio per il ‘Miglior Cavaliere d’Italia’, che verrà assegnato a dicembre.

Matteo Porfiri