Torneo storico dei cavalieri allo Squarcia

Si aprono le porte del campo Squarcia, per la prima volta nel 2025. L’occasione è rappresentata dalla seconda edizione del torneo storico ‘Città di Ascoli’, in programma domenica. L’iniziativa è stata riproposta a poco più di un anno dalla prima edizione, che andò in scena il 6 gennaio del 2024 e riscosse un grande successo di pubblico. La competizione si articolerà in una doppia sfida ognuna composta da due tornate per tutti i partecipanti, una all’anello e l’altra al bersaglio. A quest’ultima parteciperanno sia i cavalieri ‘esordienti’ che quelli ‘esperti’: nella seconda categoria appartengono coloro i quali hanno partecipato ad almeno una Quintana di Ascoli negli ultimi cinque anni. Diciotto, in tutto, gli iscritti. Si tratta di 17 cavalieri e una amazzone. Ad alternarsi, in pista, saranno 23 cavalli, considerando il fatto che ogni partecipante ha potuto iscriverne fino a un massimo di due. A correre, domenica, saranno anche due cavalieri della Quintana, ovvero Luca Innocenzi di Porta Solestà e Lorenzo Melosso di Porta Romana. Tra gli altri, tornerà ad Ascoli anche Nicholas Lionetti, ex Piazzarola. Questi i nomi degli altri iscritti al torneo storico: Mattia Ambrosi, Cristian Carloni, Vittorio Guidolin, Daniele Leri, Lorenzo Mariotti, Francesco Marzoli, Cristiano Mattiacci, Roberto Maurizi (che in passato è stato vice alla Piazzarola e che vive a Castel di Lama), Luca Morosini, Aurelio Nencini, Luca Passamonti, l’amazzone Sara Jane Pianelli, Alessio Ricchiuti, Matteo Rivola e Daniele Scarponi. Il programma della manifestazione prevede una sessione di prove per domani mattina alle 10. Domenica alle 9, invece, comincerà la gara: prima quella all’anello e poi quella al bersaglio. Entrambe le competizioni assegneranno punti per l’ottava edizione del premio per il ‘Miglior Cavaliere d’Italia’.

m.p.