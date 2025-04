Torneo ‘The Piceno’s Flags’, tanti podi per gli ascolani

Sbandieratori e musici da tutta Italia, nei giorni scorsi, hanno partecipato alla seconda edizione del torneo ‘The Piceno’s Flags’. Le gare sono andate in scena al sestiere di Sant’Emidio, con l’organizzazione curata dai rossoverdi e da Porta Solestà, sotto l’egida della Fisb. Alla manifestazione hanno preso parte 17 gruppi e oltre 300 atleti. Grande entusiasmo anche per i più giovani: numerosi atleti dai 7 ai 15 anni si sono sfidati nelle varie specialità previste. L’intero torneo ha rappresentato una splendida occasione di festa, cultura, sport e tradizione per la città, che si conferma punto di riferimento nazionale per le arti di bandiera e musici. Per quanto riguarda i risultati conseguiti dagli ascolani, tra gli assoluti spiccano la vittoria di Porta Romana nella piccola squadra e di Porta Solestà tra i musici. Nel singolo, terzo Robert Alexa di Porta Romana. I rossoazzurri hanno poi piazzato la coppia, composta da Saienni e Viceconte, al secondo posto. Porta Maggiore si è piazzata seconda nella piccola squadra e terza nei musici. Tanti podi, per gli ascolani, anche nelle sfide giovanili.