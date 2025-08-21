"Torno a 91 anni insieme a mia moglie. Un pensiero dei nipoti"

Poco più giovane di Costantino Rozzi e qualche anno più grande di Carlo Mazzone, dopo un periodo di calcio solo in tv Elio Orsini, classe ’34, è pronto a tornare sugli spalti del Del Duca da abbonato. "Ho compiuto 91 anni lo scorso 25 giugno e se Dio vuole ne compirò 92 poco dopo la fine del prossimo campionato: non mi dispiacerebbe ricevere come regalo una bella promozione in serie B". "L’idea – spiega – è venuta dai nostri 11 nipoti: sono stati loro a regalare gli abbonamenti a me e mia moglie Anna (85 anni ndr). Noi per anni siamo andati allo stadio. Ultimamente, un po’ per l’età un po’ per i risultati del campo, abbiamo seguito solo via radio o in televisione, ma quest’anno si è ricreato un bell’entusiasmo e siamo felici di tornare al Del Duca".

Una stagione speciale anche per il ritorno, dopo quasi 40 anni, del sentitissimo derby con la Samb: "Quanti ricordi – sospira Elio – Il più forte, purtroppo, è la morte di Roberto Strulli. Andai al Ballarin con il mio amico Sergio, lavorava all’Enel. Eravamo in tre nella sua Fiat Seicento. I settori ospiti non esistevano e gli ascolani erano mischiati qua e là al pubblico locale. Noi eravamo in tribuna esattamente in linea con il punto di impatto tra il nostro portiere e il giocatore della Samb. Una disgrazia terribile, a mio parere dovuta al clima infuocato dello stadio che spinse Caposciutti a fare un passo di troppo e Strulli, a sua volta, a protendersi oltre ogni limite".

"Da quel giorno – racconta – i rapporti tra le due tifoserie degenerarono, a cominciare dai carretti dei venditori di pesce ribaltati al chiostro di San Francesco. Io e mia moglie lo compravamo da tre sorelle di San Benedetto, in particolare da una signora che si chiamava Alba. Ricordo la sua faccia sconsolata come a dire ‘Ma noi che c’entriamo’". "Aveva ragione – conclude – fu solo una fatalità".