Torquati e Forlini gli ultimi due membri del consiglio degli anziani

Pierluigi Torquati e Alberto Forlini. Saranno loro gli ultimi due componenti del consiglio degli anziani della Quintana. I loro nomi, infatti, sono quelli proposti dai comitati dei sei sestieri, con i vari consiglieri che nella giornata di domenica si recheranno al voto per ufficializzare le nomine e completare così la composizione del consiglio. Non ci saranno altre candidature, pertanto le elezioni rappresenteranno solo una formalità. Pierluigi Torquati, quindi, proseguirà il suo mandato nel ruolo di rettore, mentre Forlini (che sfila nel gruppo comunale) sarà una vera e propria new entry, molto a sorpresa, e assumerà l’incarico di rappresentante dei sestieri. I due si aggiungeranno agli altri cinque membri che erano stati già nominati venerdì scorso dal sindaco e magnifico messere Marco Fioravanti. Si tratta di Massimo Massetti, che sicuramente assumerà la funzione di presidente, sulla scia di quanto accaduto negli ultimi dieci anni, Cristiano Fioravanti, Fabrizio Gaspari, Laura Melosso e Andrea Tarli.

Da ricordare, infatti, che da quest’anno il consiglio degli anziani è passato da cinque a sette componenti. A un mese e mezzo dal rinnovo dei comitati di sestiere, avvenuto il 15 dicembre, è stato quindi completato anche il secondo step, la composizione dell’organo più importante nella macchina quintanara. Già nel corso dei prossimi giorni, comunque, il consiglio incontrerà i capisestiere per stilare il calendario delle prove al campo Squarcia. La prima sessione, rigorosamente a porte chiuse, dovrebbe esserci già a metà febbraio. Si continuerà, infatti, nell’idea di consentire ai cavalieri di provare la pista in più occasioni possibili per fare in modo che possano arrivare pronti alla Quintana in notturna del 12 luglio e a quella della tradizione che si correrà invece il 3 agosto.

Matteo Porfiri