Torre dei ripetitori, la minoranza anima il dibattito

La nuova Torre dei ripetitori in fase di ultimazione a Montesecco resta al centro del dibattito e nei giorni scorsi è intervenuto anche il consigliere di minoranza Marco Sprecacè, dopo aver ricevuto sollecitazioni da parte dei residenti del quartiere. L’esponente politico si è rivolto al sindaco Alessandro Rocchi impegnandolo a salvaguardare la salute pubblica. "Sebbene ci siano regolari licenze e autorizzazioni, desta stupore la costruzione del nuovo traliccio di Montesecco – scrive Spercacè - Interpellato da alcuni residenti, durante recenti incontri pubblici, Rocchi ha affermato che non poteva intervenire in alcun modo, poiché tali opere sono progettate e predisposte all’interno di aree private. È chiaro che tale struttura desti preoccupazione, soprattutto per quanto concerne l’aspetto "elettro-magnetico". Infatti, non sarà possibile controllare gli eventuali rischi prima dell’effettivo completamento dei lavori e del conseguente funzionamento del traliccio. Chiedo a Lei, primo e diretto responsabile della salute dei cittadini di monitorare questa situazione. La esorto ad incontrare i cittadini interessati, per informarli sulla situazione, possibilmente con l’ausilio di esperti, come i tecnici ARPAM". Tecnici che hanno confermato come i valori Voltmetro siano abbondantemente sotto la soglia massima di 6, come previsto per legge. "Ritengo che il progresso tecnologico migliori i servizi, tuttavia, le garanzie di salute e di qualità di vita, devono procedere sulla stessa direzione", la conclusione di Sprecacè.