Torre frigo a Porto d’Ascoli, la variante va in consiglio

Per l’impianto di stoccaggio alimentare in via Pomezia si percorrerà l’iter della variante. È quanto ha stabilito il comune, attraverso una determina piuttosto inequivocabile: l’atto infatti rappresenta la conclusione positiva alla conferenza dei servizi "finalizzata al rilascio del titolo unico in variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di impianto automatico di stoccaggio a bassa temperatura e movimentazione informatizzata di ortaggi surgelati, con annessa anticella". Insomma, da parte del comune non c’è stato alcun dietrofront, anche se parte della minoranza ha esortato l’amministrazione ad annullare la procedura iniziata e ricominciare da capo, seguendo tutt’altro iter. Di cosa si tratta? Della richiesta, depositata in comune lo scorso giugno da parte di una società, di realizzare un impianto frigorifero a Porto d’Ascoli, a pochi metri dal sottopasso ferroviario e dalla Riserva Sentina. La ditta, in particolare, ha chiesto di costruire un impianto con una torre frigo di 28 metri, anche se in quella zona l’altezza massima consentita è di 11 metri.

Da qui il ricorso alla variante, che rappresenta una deroga al suddetto parametro, e che invece non cambia nulla sotto il profilo del carico urbanistico. Non è detto, però, che la torre sia ancora presente nell’ultimo progetto presentato. La determina informa, infatti, che il 23 aprile la società ha presentato della documentazione integrativa: l’elaborato, quindi, potrebbe essere cambiato e la torre potrebbe essere stata stralciata. Ecco quindi che la palla passa in emiciclo: la documentazione sarà trasmessa ai consiglieri e votata, probabilmente, nella prossima assise. L’approvazione o meno della variante, quindi, diventa appannaggio dell’organo di rappresentanza cittadina, ed è possibile che non tutti, in maggioranza, siano favorevoli all’iniziativa. Stessa cosa deve dirsi anche per l’opposizione, che non ha espresso un dissenso unanime: a dirsi esplicitamente contrari, finora, sono stati Annalisa Marchegiani e Pasqualino Piunti, secondo i quali il comune, prima di andare in conferenza dei servizi, avrebbe dovuto dotarsi di un regolamento con i criteri e gli indirizzi necessari a valutare questo tipo di varianti. Questo non è avvenuto, e d’altronde nella terza conferenza dei servizi "sono state acquisite – recita l’atto – le posizioni favorevoli senza condizioni dei rappresentanti dell’area ‘Gestione del territorio’ del comune e del settore ‘Pianificazione territoriale’ della provincia di Ascoli".

Giuseppe Di Marco