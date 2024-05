Torre frigo, fondi da 7,5 milioni

La torre frigorifera di cui si è tanto discusso negli ultimi mesi verrà realizzata in via Pomezia? Sarà il consiglio comunale a deciderlo, nella riunione di giugno in cui verrà proposta l’approvazione del progetto in variante al piano regolatore. Le conferenze dei servizi sono terminate e i tempi per decidere sono stretti, in quanto la ditta proponente beneficerà di un finanziamento Pnrr di quasi 7,5 milioni, su un investimento totale di quasi 19, per realizzare l’elaborato. Elaborato che prevede la costruzione, a pochi metri dal sottopasso di via Pasubio e dalla Riserva Sentina, di un impianto di stoccaggio automatico a bassa temperatura per prodotti surgelati. L’iniziativa sarebbe a consumo di suolo zero e prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il corpo di fabbrica, costruito previa demolizione di quello esistente, avrebbe un volume inferiore a quello massimo consentito dal piano regolatore, ma includerebbe anche la costruzione della torre frigo in deroga all’altezza massima prevista, che è di 11 metri. Il nodo è tutto qui: consentire o no l’approvazione di una variante allo strumento urbanistico, ancorché non foriera di modifiche al carico abitativo locale. L’attuale amministrazione, infatti, ha più volte ribadito di non voler approvare varianti prima di avere in mano un nuovo dispositivo, che si tratti dello schema direttore o del Piano urbanistico generale vero e proprio. Il caso di via Pomezia, quindi, potrebbe essere accolto sfavorevolmente da quanti, negli ultimi anni, hanno depositato una proposta di variante in comune. Ma non si tratta solo di questo. C’è anche la questione procedurale dell’iniziativa, che ha suscitato l’intervento di Annalisa Marchegiani e poi di Pasqualino Piunti.

Secondo i consiglieri di minoranza, infatti, prima di approdare in conferenza dei servizi il comune avrebbe dovuto dotarsi di un regolamento che recasse criteri ed indirizzi per valutare questo tipo di varianti. Indirizzi che però, secondo l’amministrazione, sarebbero già contemplati da legge regionale, senza bisogno di regole comunali. Sta di fatto che alcuni giorni fa è stato ufficializzato l’esito favorevole della conferenza dei servizi, giunto a seguito dell’integrazione documentale da parte della ditta proponente. Insomma, a sbrogliare il bandolo della matassa dovrà essere il consiglio e si prevede un durissimo confronto fra maggioranza e opposizione, visto il primo round andato in scena già durante il question time del 22 febbraio.

Giuseppe Di Marco