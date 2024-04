Torre frigorifera a Porto d’Ascoli. Rinviato il confronto tecnico

Ha i contorni di un vero e proprio giallo, la vicenda della torre frigorifera da realizzare a Porto d’Ascoli. La conferenza dei servizi di ieri mattina è stata rinviata, sembrerebbe, per mancanza del parere dell’urbanistica. L’appuntamento è stato spostato al 6 maggio, ma a questo punto si moltiplicano i punti interrogativi sulla faccenda. Si parla della proposta, inviata in comune lo scorso giugno da una società, di realizzare un impianto di stoccaggio alimentare in via Pomezia, a pochi passi dal sottopasso ferroviario di via Pasubio e dalla riserva Sentina. La ditta ha avanzato l’idea, nello specifico, di costruire una torre frigorifera di 28 metri, anche se per quella zona è prevista un’altezza massima di 11 metri. Per valutare l’istanza, veniva convocata una prima conferenza dei servizi il 28 febbraio, e in quella sede tutti gli enti preposti depositavano il proprio parere, tranne l’area gestione del territorio. Il secondo round, quindi, veniva fissato al 29 aprile, ma nel frattempo la consigliera Annalisa Marchegiani contestava all’amministrazione comunale di non essersi dotata, prima di convocare la conferenza, di un regolamento con i criteri e gli indirizzi necessari ad esaminare proposte di questo tipo.

Proposte di variante a tutti gli effetti, anche se in questo caso la modifica non comporterebbe un aumento del carico urbanistico. In risposta, il vertice di Viale De Gasperi diceva che, a dettare gli indirizzi richiesti, era già la legge regionale 34/1992. La Marchegiani quindi insisteva sulla necessità di un dispositivo amministrativo locale, e rendeva noto un parere dell’urbanistica favorevole all’istanza, a patto che la torre venisse costruita in estensione, anziché in altezza: tale procedura, infatti, avrebbe evitato al comune di ricorrere all’eventuale approvazione di una variante. È noto, infatti, che la coalizione di governo non ha intenzione di approvare varianti prima di avere in mano un nuovo strumento urbanistico. Attualmente lo schema direttore e il Piano urbano per la mobilità sostenibile sono ancora in fase di stesura: per un nuovo Piano urbanistico generale ci vorranno anni. Il rinvio di ieri fa pensare che i dubbi della Marchegiani, ribaditi a più riprese anche da Pasqualino Piunti, fossero legittimi. Cosa si prospetta? È possibile che il comune chieda alla società di rivedere il progetto, prevedendo la realizzazione dell’impianto di stoccaggio entro la soglia d’altezza indicata dalle norme. Un’eventualità, quest’ultima, che peraltro è stata messa sul piatto dalla stessa ditta.

Giuseppe Di Marco